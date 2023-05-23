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Баннер на эту страницу: <a href="http://wapmoney.narod.ru/news/dzheki_chan/2023-05-23-522" alt="Джеки Чан - 23 Мая 2023" target="_blank"><img border="0" title="Джеки Чан - 23 Мая 2023" src="http://wapmoney.narod.ru/images/banner_wtv2.png" width="30%" height="30%"></a> Pop up окно на эту страницу <a href="http://wapmoney.narod.ru/news/dzheki_chan/2023-05-23-522" onclick="window.open(this.href, 'Джеки Чан - 23 Мая 2023', 'resizable=yes,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=yes,dependent=no,width=720,height=560'); return false;"><img alt="Джеки Чан - 23 Мая 2023" src="http://wapmoney.narod.ru/images/banner_wtv2.png" title="Джеки Чан - 23 Мая 2023" style="width: 160px; height: 120px;" /></a> Pop up для меню, общий pl: <li> <a rel="nofollow" href="http://wapmoney.narod.ru/index/wtv_tv_pleer/0-19" title="ТВ Плеер - Кино, музыка, спорт, мультфильмы, познавательное" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,width=480,height=360'); return false;">WTV ТВ</a> </li> Фрейм Плеер на страницу: <iframe src="http://wapmoney.narod.ru/TV/iplayer/playerjs.html?file=http://wapmoney.narod.ru/TV/movies/film-cat.txt" type="text/html" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Чат с WTV ТВ плеером: <div id="chatovod274821"></div><p><a href="https://chatovod.ru/?ref=2816241">Создать свой чат</a> - это просто.</p><script type="text/javascript">(function() {var po = document.createElement('script');po.type = 'text/javascript'; po.charset = "UTF-8"; po.async = true;po.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https:' : 'http:') + '//rotator.chatovod.ru/widget.js?height=450&divId=chatovod274821';var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(po, s);})();</script>



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Категория : Фильмы

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